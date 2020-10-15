Путин заявил об обострении ситуации с безработицей

Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал обострение проблемы безработицы в стране. Эту тему он затронул в ходе рабочей встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

Глава государства обратил внимание, что в республике обеспечен стабильный рост промышленного и сельскохозяйственного производства, однако уровень безработицы остаётся достаточно высоким. По словам Путина, эта проблема обостряется в целом по России.

Глава Карачаево-Черкесии, в свою очередь, отметил, что регионы могут решить этот вопрос за счет создания и развития реального сектора экономики. Борьбе с безработицей также способствует появление новых высокотехнологичных рабочих мест – как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

Что касается непосредственно республики, то ещё одним прорывным направлением может стать туризм, имеющий там большой потенциал, отмечает РЕН ТВ.

Ранее Минтруда обнародовало статистику, согласно которой пик безработицы в России в текущем году пришёлся на сентябрь, уточняет RT. В первый осенний месяц в центрах занятости регистрацию прошли 3,7 миллиона граждан, ищущих работу.

Президент РФ заверял, что в 2021 году страна справиться с ростом безработицы.

