Путин заявил об обострении ситуации с безработицей
Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал обострение проблемы безработицы в стране. Эту тему он затронул в ходе рабочей встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.
Глава государства обратил внимание, что в республике обеспечен стабильный рост промышленного и сельскохозяйственного производства, однако уровень безработицы остаётся достаточно высоким. По словам Путина, эта проблема обостряется в целом по России.
Глава Карачаево-Черкесии, в свою очередь, отметил, что регионы могут решить этот вопрос за счет создания и развития реального сектора экономики. Борьбе с безработицей также способствует появление новых высокотехнологичных рабочих мест – как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.
Что касается непосредственно республики, то ещё одним прорывным направлением может стать туризм, имеющий там большой потенциал, отмечает РЕН ТВ.
Ранее Минтруда обнародовало статистику, согласно которой пик безработицы в России в текущем году пришёлся на сентябрь, уточняет RT. В первый осенний месяц в центрах занятости регистрацию прошли 3,7 миллиона граждан, ищущих работу.
Президент РФ заверял, что в 2021 году страна справиться с ростом безработицы.
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