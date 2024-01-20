Двойной тариф: Россиянам оплачивают выходные
Получить двойную оплату за работу в выходные россияне смогут при увольнении, если не используют эту возможность раньше.
Минтруд России предложил внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели должны будут при увольнении сотрудника компенсировать работу в выходные и праздничные дни. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Отсутствие ... указания на обязанность работодателя предоставить работнику дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни до момента увольнения приводит ... к тому, что работник лишается как этих дней отдыха, так и повышенной оплаты такой работы», — отмечается в пояснительной записке к документу.
В случае принятия законопроекта новые нормы вступят в силу с 1 сентября.
По действующим законам, оплата за работу в праздничные дни производится не менее чем в двойном размере, при этом по желанию работник может выбрать другой день отдыха и получить обычную оплату. Об этом рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт напомнила, что такой порядок регламентируется Трудовым Кодексом РФ. Согласно статье 153, повышенная оплата труда положена всем сотрудникам за часы, отработанные в выходные или праздничные дни. Сдельщикам работу в праздничный день должны оплатить не менее чем по двойным сдельным расценкам; работающим по дневным и часовым тарифным ставкам — в размере не менее двойной дневной или часовой ставки. Работникам, получающим должностной оклад, должны выплатить не менее одинарной дневной или часовой ставки за день или час работы сверх оклада (если работа в выходной или праздник была в пределах месячной нормы рабочего времени). Если сотрудник отработал сверх месячной нормы, работодателю необходимо оплатить не менее двойной дневной или часовой ставки за день (час) работы сверх оклада.
Юрист подчеркнула, что сумма устанавливается коллективным договором либо другими правовыми актами.
Как отметила Астаева, если, например, на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня, фактически отработанные в этот день часы (от 0 до 24 часов) оплачиваются в повышенном размере.
Работодатель должен выплатить двойную сумму сотрудникам, которых привлекает к работе в майские праздничные дни. Об этом заявил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с «Вечерней Москвой».
Специалист пояснил, что праздничными считаются лишь 1 и 9 мая, а остальные дни майских каникул — выходные.
«При привлечении к работе именно в праздничные дни гражданам положена двойная оплата. Это регулируется статьей 153 Трудового кодекса РФ. Кроме того, привлечение в такие дни сотрудников к работе осуществляется исключительно с их согласия», — рассказал Кофанов.
Однако требование о двойной оплате не действует для лиц творческих профессий и сотрудников СМИ: порядок оплаты работы этих категорий граждан определяется локальными актами организации. Это же касается кинотеатров, театров и организаций, обслуживающих культурные потребности, которые продолжают деятельность в нерабочие дни.
Ранее в МЧС РФ предложили предоставлять россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, право на оплачиваемый выходной, а также до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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