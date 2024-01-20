Двойной тариф: Россиянам оплачивают выходные

«Отсутствие ... указания на обязанность работодателя предоставить работнику дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни до момента увольнения приводит ... к тому, что работник лишается как этих дней отдыха, так и повышенной оплаты такой работы», — отмечается в пояснительной записке к документу.



В случае принятия законопроекта новые нормы вступят в силу с 1 сентября.

По действующим законам, оплата за работу в праздничные дни производится не менее чем в двойном размере, при этом по желанию работник может выбрать другой день отдыха и получить обычную оплату. Об этом рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева в беседе с агентством «Прайм».



Эксперт напомнила, что такой порядок регламентируется Трудовым Кодексом РФ. Согласно статье 153, повышенная оплата труда положена всем сотрудникам за часы, отработанные в выходные или праздничные дни. Сдельщикам работу в праздничный день должны оплатить не менее чем по двойным сдельным расценкам; работающим по дневным и часовым тарифным ставкам — в размере не менее двойной дневной или часовой ставки. Работникам, получающим должностной оклад, должны выплатить не менее одинарной дневной или часовой ставки за день или час работы сверх оклада (если работа в выходной или праздник была в пределах месячной нормы рабочего времени). Если сотрудник отработал сверх месячной нормы, работодателю необходимо оплатить не менее двойной дневной или часовой ставки за день (час) работы сверх оклада.