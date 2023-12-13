СМИ: В Госдуме предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Возраст досрочного выхода на пенсию могут снизить на 5 лет для россиян, имеющих необходимый страховой стаж. Об этом пишут Известия со ссылкой на соответствующий законопроект, который планируют внести в Госдуму 13 декабря.
В документе отмечается, что по закону на пенсию могут выйти мужчины в возрасте от 65 лет и женщины от 60 и старше (за исключением профессий, предполагающих досрочный выход на пенсию).
«Кроме этого, лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста, предусмотренного законом», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы инициативы подчеркивают, что большинство россиян приступают к трудовой деятельности по окончании вузов в 23–24 года, с учетом этого норма досрочного выхода на пенсию оказывается декларативной без возможности практического применения. Также размер возможной пенсии не стимулирует молодежь работать за «белую» зарплату, отчисляя необходимые средства во внебюджетные фонды.
«Совершенно очевидно, что контрольными мерами вывести доходы граждан в "белую" зону не удастся», — говорится в документе.
Для решения проблемы предлагается установить продолжительность страхового стажа, позволяющего досрочно выйти на пенсию, на уровне 37 лет для мужчин, 32 лет — для женщин. При этом досрочный выход на пенсию допустим не ранее 60 и 55 лет соответственно, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru