«Абсурд»: Слуцкий раскритиковал идею ограничить показ «Маши и Медведя»

Комментируя инициативу политолога Вадима Попова убрать мультфильм с ТВ и онлайн-платформ, он указал, что подобные идеи приводят к тому, что «люди теряют веру в здравомыслие депутатов и общественных деятелей».

«Не надо искать врага там, где его нет. Такими темпами можно и «Простоквашино» запретить: там ребёнок из дома ушёл, родители оставили дядю Фёдора одного в деревне», - отметил политик.

Слуцкий добавил, что традиционным семейным ценностям противоречит мультфильм, а «ставка по ипотеке и немыслимая стоимость жилья», о чём и следует думать «и чиновникам, и депутатам, и общественным деятелям».

Ранее Попов заявил, что в мультфильме «Маша и медведь» содержится много вредных смыслов, «противоречащих традиционным российским ценностям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».