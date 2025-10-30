«Абсурд»: Слуцкий раскритиковал идею ограничить показ «Маши и Медведя»
Предложения запретить полностью или ограничить показ мультфильма «Маша и Медведь» - это полный абсурд. Как пишет ТАСС, об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Комментируя инициативу политолога Вадима Попова убрать мультфильм с ТВ и онлайн-платформ, он указал, что подобные идеи приводят к тому, что «люди теряют веру в здравомыслие депутатов и общественных деятелей».
«Не надо искать врага там, где его нет. Такими темпами можно и «Простоквашино» запретить: там ребёнок из дома ушёл, родители оставили дядю Фёдора одного в деревне», - отметил политик.
Слуцкий добавил, что традиционным семейным ценностям противоречит мультфильм, а «ставка по ипотеке и немыслимая стоимость жилья», о чём и следует думать «и чиновникам, и депутатам, и общественным деятелям».
Ранее Попов заявил, что в мультфильме «Маша и медведь» содержится много вредных смыслов, «противоречащих традиционным российским ценностям», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
