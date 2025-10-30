Власти Кубани запретили проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту

Согласно постановлению, которое подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев, речь идёт о подъезде со стороны Таманского полуострова. Проезд будет запрещён по участку федеральной трассы А-290 «Новороссийск – Керчь» от развязки на станицу Тамань до моста.

Для электромобилей и гибридных авто, как и для грузовиков, доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (республика Крым)», - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли очередную попытку спецслужб Украины совершить теракт на Крымском мосту с использованием автомобиля с взрывчаткой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

