Россиянам объяснили, почему люди чаще всего расстаются осенью

По её словам, из-за ухудшения погоды и более короткого светового деня у многих людей фиксируется снижение уровня «гормона счастья» серотонина.

В результате усиливаются депрессивные настроения, снижается уровень терпимости, партнёры становятся более апатичными или раздражительными.

Эксперт также добавила, что психологи называют осень «психологическим сезоном завершения», во время которого люди больше размышляют и подводят некие итоги. В такой обстановке может острее ощущаться неудовлетворенность отношениями.

Ранее сексолог Юлия Варра заявила «Радиоточке НСН», что отказ от секса в семейных парах приводит к изменам мужей и «затворничеству» жён.

