Россиянам объяснили, почему люди чаще всего расстаются осенью
Влияние осени на настроение часто приводит к разрыву отношений. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Олеся Иневская.
По её словам, из-за ухудшения погоды и более короткого светового деня у многих людей фиксируется снижение уровня «гормона счастья» серотонина.
В результате усиливаются депрессивные настроения, снижается уровень терпимости, партнёры становятся более апатичными или раздражительными.
Эксперт также добавила, что психологи называют осень «психологическим сезоном завершения», во время которого люди больше размышляют и подводят некие итоги. В такой обстановке может острее ощущаться неудовлетворенность отношениями.
Ранее сексолог Юлия Варра заявила «Радиоточке НСН», что отказ от секса в семейных парах приводит к изменам мужей и «затворничеству» жён.
