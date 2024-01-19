Эксперты назвали самый популярный вид подработки у россиян в праздники
Каждый пятый россиянин подрабатывал на январских выходных, следует из исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Их результатами делится издание «Газета.Ru».
Самой популярной подработкой стала профессия водителя (12%). Второе место досталось разнорабочим (8%), 3% иследованных занимались сбором заказов, столько же подрабатывали курьерами.72% опрошенных, которые выбрали вариант «Другое».
Во время праздников 57% россиян заработали менее 10 тысяч рублей, четверть опрошенных заявили, что заработали от 10 до 25 тысяч рублей, 11% россиян стали богачи на суммы от 25 до 50 тысяч рублей. От 50 до 75 тысяч рублей заработали 2% опрошенных, еще 5% - более 75 тысяч рублей.
Ранее СМИ сообщили крупном о дефиците кадров в России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru