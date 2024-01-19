Эксперты назвали самый популярный вид подработки у россиян в праздники

Самой популярной подработкой стала профессия водителя (12%). Второе место досталось разнорабочим (8%), 3% иследованных занимались сбором заказов, столько же подрабатывали курьерами.72% опрошенных, которые выбрали вариант «‎Другое».

Во время праздников 57% россиян заработали менее 10 тысяч рублей, четверть опрошенных заявили, что заработали от 10 до 25 тысяч рублей, 11% россиян стали богачи на суммы от 25 до 50 тысяч рублей. От 50 до 75 тысяч рублей заработали 2% опрошенных, еще 5% - более 75 тысяч рублей.

Ранее СМИ сообщили крупном о дефиците кадров в России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

