Депутат Хамзаев предложил сделать выходным День Конституции

По его словам, следует сделать этот день выходным, «для дополнительного внимания наших граждан».

«Это большая дата, фактически день создания правового государства. Важно, чтобы этот день был выходным... Это не какой-то дежурный праздник», - заключил парламентарий.

Ранее Хамзаев предложил запретить размещение изображений Московского Кремля и других памятников архитектуры на этикетках спиртных напитков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

