Двойник лубянского стрелка: Судиться за моё фото с сайтами нет смысла
Петербуржец, которого СМИ приняли за стрелявшего по силовикам на Лубянской площади, в эфире НСН рассказал о своей реакции по использованию его фотографии.
Российские средства массовой информации ошибочно выдали петербуржца Олега Кучеренко за Евгения Манюрова, который 19 декабря открыл огонь по сотрудникам ФСБ на Лубянской площади. Фотография, на которой Олег Кучеренко стоит в центре столицы, на Красной площади, облетела практически все издания масс-медиа. Предполагается, что выбор на Кучеренко пал из-за сервиса findface.
В беседе с НСН Олег Кучеренко рассказал, что фото было сделано осенью этого года во время поездки в Москву с целью «прогуляться по старым местам». Петербуржец окончил столичный Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», сейчас работает электриком в северной столице. Об использовании своей фотографии узнал только утром 20 декабря из сообщений в социальной сети ВКонтакте.
«"Фонтанка" написали, что я типа ночью не спал и волновался – брехня это. Лег я часов в 11 вечера [19 декабря]. С утра [20 декабря] проснулся, а в ВК трэш какой-то», - сказал Кучеренко.
В социальной сети десятки человек стали спрашивать он ли тот самый стрелок, почему аккаунт онлайн, если Мантюров убит. В ответах Олег объяснял, что никакого отношения к человеку, который открыл стрельбу в центре Москвы, не имеет. При этом, он отметил, что действительно внешнее сходство между ними есть.
«Похож. Да что удивляться? Я сам своего двойника видел. Внешность такая, что хоть на работу в ФСБ устраиваться в наружное наблюдение», - отметил собеседник НСН.
На вопрос редакции – планирует ли Кучеренко какие-либо правовые разбирательства касательно средств массовой информации, он ответил, что раз «уже все удалили», то претензий не имеет.
«Кого здесь пристыдить? Сканер и РБК? У них фуфло в каждой новости, похлеще "Панорамы". Специально никуда не обращался [и не планирую]. Я далек от этих дел - все мои знания из "Полицейский с Рублевки", а про прокуратуру знаю из "Молодёжки"», - пояснил Кучеренко.
Напомним, накануне, 19 декабря, житель Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ на Лубянской площади. В результате его действий один сотрудник погиб, порядка пяти ранены. Сам стрелявший был ликвидирован ответным огнем правоохранителей. Манюров ранее работал в охранном предприятии и на протяжении последних нескольких месяцев тренировался в стрелковом тире. При этом, у него было получено разрешение на гладкоствольное оружие и документально подтверждено стабильное психологическое состояние. О мотивах поступка пока не сообщается.
Ранее полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко заявил в эфире НСН, что едва ли Евгений Манюров был связан с исламизмом и совершил преступление по политическим мотивам.
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