Двойник лубянского стрелка: Судиться за моё фото с сайтами нет смысла

В социальной сети десятки человек стали спрашивать он ли тот самый стрелок, почему аккаунт онлайн, если Мантюров убит. В ответах Олег объяснял, что никакого отношения к человеку, который открыл стрельбу в центре Москвы, не имеет. При этом, он отметил, что действительно внешнее сходство между ними есть.

«Похож. Да что удивляться? Я сам своего двойника видел. Внешность такая, что хоть на работу в ФСБ устраиваться в наружное наблюдение», - отметил собеседник НСН.

На вопрос редакции – планирует ли Кучеренко какие-либо правовые разбирательства касательно средств массовой информации, он ответил, что раз «уже все удалили», то претензий не имеет.

«Кого здесь пристыдить? Сканер и РБК? У них фуфло в каждой новости, похлеще "Панорамы". Специально никуда не обращался [и не планирую]. Я далек от этих дел - все мои знания из "Полицейский с Рублевки", а про прокуратуру знаю из "Молодёжки"», - пояснил Кучеренко.

Напомним, накануне, 19 декабря, житель Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ на Лубянской площади. В результате его действий один сотрудник погиб, порядка пяти ранены. Сам стрелявший был ликвидирован ответным огнем правоохранителей. Манюров ранее работал в охранном предприятии и на протяжении последних нескольких месяцев тренировался в стрелковом тире. При этом, у него было получено разрешение на гладкоствольное оружие и документально подтверждено стабильное психологическое состояние. О мотивах поступка пока не сообщается.

Ранее полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко заявил в эфире НСН, что едва ли Евгений Манюров был связан с исламизмом и совершил преступление по политическим мотивам.



