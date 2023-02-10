Двоих российских солдат признали виновными в неисполнении приказа в зоне СВО

Отмечается, что старший прапорщик Котов и рядовой-однофамилец из Белогорского гарнизона Амурской области, находясь на службе в Херсонской области, получили приказ удерживать занятые рубежи в батальонных районах обороны с целью недопущения вражеского прорыва. Однако они отказались от выполнения приказа, испугавшись за свои жизни. В результате этого Котовы нанесли вред интересам службы, увеличили нагрузку на сослуживцев и подорвали воинскую дисциплину.

Осужденным назначили наказание в виде лишения свободы сроком от трех лет и четырех месяцев до трех лет и шести месяцев в колонии общего режима. Один из них лишился звания старшего прапорщика. Оба подсудимых частично признали вину.

Ранее в Госдуму была внесена поправка к закону «О гражданстве», которая предусматривает лишение приобретенного гражданства за сдачу в плен, дезертирство при мобилизации и неисполнение приказа в период военного положения. Об этом сообщило агентство НСН.

