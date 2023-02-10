Суд ужесточил приговор избившему офицера мобилизованному Лешкову
Бывший мобилизованный Александр Лешков, который ударил офицера в подмосковном парке «Патриот», проведёт за решёткой семь лет, вместо 5,5 лет, назначенных ранее.
Как сообщает РИА Новости, решение ужесточить наказание было принято Вторым западным окружным судом, который изменил приговор Одинцовского гарнизонного военного суда.
«Усилить наказание, назначенное Лешкову по части 3 статьи 334 УК РФ «Насильственные действия в отношении начальника в период мобилизации», до семи лет лишения свободы исправительной колонии строгого режима», - огласил решение судья.
Видео конфликта мобилизованных и офицера в звании подполковника появилось в сети 13 ноября 2022 года. Военнослужащие выражали возмущение плохой подготовкой и обеспечением перед отправкой на Украину для участия в спецоперации. В какой-то момент на видео офицер толкнул Лешкова, тот в ответ также пихнул подполковника, сообщает НСН.
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