Григорий Лепс недополучил 13 миллионов рублей в туре по югу России, сообщает Telegram-канал Shot. Меньше чем за неделю артист дал три концерта: в Краснодаре, Ставрополе и Ессентуках. В первом случае свободными остались около 800 мест. На два прочих выступления с трудом продали половину зала. После недавнего разрыва с 20-летней Авророй Кибой певец столкнулся с критикой со стороны женской аудитории. Ему припомнили прошлые сексистские высказывания. Однако Ратников допустил, что потеря зрителей связана с более общей тенденцией.

«Не думаю, что репутация Григория Лепса может быть подпорчена. Это народный, "неубиваемый" артист. Думаю, дело кроется скорее в желании или нежелании публики развлекаться. Если это желание остается, то как-то не залихватски, более спокойно. Боюсь, мы просто вошли в зону падения рынка, народу развлекаться сейчас не очень хочется», - объяснил он.