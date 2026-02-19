Не хотят развлекаться: Что лишило Лепса зрителей в туре по югу России

Недавнее расставание с девушкой не могло отрицательно повлиять на посещаемость концерты Григория Лепса, заявил НСН Эдуард Ратников.

Маловероятно, что репутация такого известного артиста, как Григорий Лепс, может быть подпорчена одним личным скандалом, поскольку такие истории обычно влияют лишь на небольшую часть аудитории, заявил в беседе с НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

Григорий Лепс недополучил 13 миллионов рублей в туре по югу России, сообщает Telegram-канал Shot. Меньше чем за неделю артист дал три концерта: в Краснодаре, Ставрополе и Ессентуках. В первом случае свободными остались около 800 мест. На два прочих выступления с трудом продали половину зала. После недавнего разрыва с 20-летней Авророй Кибой певец столкнулся с критикой со стороны женской аудитории. Ему припомнили прошлые сексистские высказывания. Однако Ратников допустил, что потеря зрителей связана с более общей тенденцией.

«Не думаю, что репутация Григория Лепса может быть подпорчена. Это народный, "неубиваемый" артист. Думаю, дело кроется скорее в желании или нежелании публики развлекаться. Если это желание остается, то как-то не залихватски, более спокойно. Боюсь, мы просто вошли в зону падения рынка, народу развлекаться сейчас не очень хочется», - объяснил он.

По словам собеседника НСН, разрыв помолвки артиста с юной невестой – значимый фактор лишь для незначительной части зрителей.

«Думаю, пиар-роман мог бы сыграть негативную роль, но для какой-то небольшой части аудитории. Точно не для всего рынка. Для очень маленькой части аудитории, безусловно», - подчеркнул Ратников.

Как пишет «Блокнот Волгоград», в Волгограде также зафиксировано резкое падение спроса на концерт Шамана (Ярослав Дронов) по сравнению с прошлым годом. Уточняется, что значительная часть билетов на концерт 24 апреля остается непроданной, передает «Радиоточка НСН».

