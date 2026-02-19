Бортников заявил, что ФСБ не ведёт никаких переговоров с Дуровым

ФСБ РФ в настоящее время не ведёт никаких переговоров с основателем мессендже Telegram Павлом Дуровым. Как пишет RT, об этом заявил глава ведомства Александр Бортников.

Песков: У Кремля остается официальный канал в Telegram

В разговоре с журналистом Александром Юнашевым он указал, что ранее такие переговоры имели место, однако «ни к чему хорошему это не привело».

«Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений», - отметил директор ФСБ.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что работу Telegram в зоне СВО ограничивать не будут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
ТЕГИ:TelegramПавел ДуровФСБАлександр Бортников

Горячие новости

Все новости

партнеры