Бортников заявил, что ФСБ не ведёт никаких переговоров с Дуровым
ФСБ РФ в настоящее время не ведёт никаких переговоров с основателем мессендже Telegram Павлом Дуровым. Как пишет RT, об этом заявил глава ведомства Александр Бортников.
В разговоре с журналистом Александром Юнашевым он указал, что ранее такие переговоры имели место, однако «ни к чему хорошему это не привело».
«Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений», - отметил директор ФСБ.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что работу Telegram в зоне СВО ограничивать не будут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Лизать - не помогать: Эколог призвала Шамана попросить прощения у «батюшки Байкала»
- В Липецкой области обрушилась крыша автозавода «Моторинвест»
- «Прыгнуть выше головы»: Как автобренд Volga собирается конкурировать с «китайцами»
- Глава ВС РФ Краснов пообещал разъяснить вопросы оспаривания сделок с жильем
- «Можно, а зачем?»: АвтоВАЗу посоветовали выпустить мемный мерч
- Бортников заявил, что ФСБ не ведёт никаких переговоров с Дуровым
- Путин заявил, что в России не хватает судей
- Две ставки и классное руководство: Почему учителям задерживают выплаты
- Галузин заявил, что переговоры по Украине нацелены на результат
- Не хотят развлекаться: Что лишило Лепса зрителей в туре по югу России