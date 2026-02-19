Галузин заявил, что переговоры по Украине нацелены на результат
Президенту РФ Владимиру Путину докладывается об итогах прошедших в Женеве переговоров по Украине. Как сообщает RT, об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.
На полях дискуссионного клуба «Валдай» он отметил, что эти встречи нацелены на результат и достижение взаимоприемлемых решений.
«Значит они всё-таки должны вестись... в спокойной обстановке и в должной дипломатической тишине», - подчеркнул дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссии по украинскому конфликту находятся на стадии, «которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Две ставки и классное руководство: Почему учителям задерживают выплаты
- Галузин заявил, что переговоры по Украине нацелены на результат
- Не хотят развлекаться: Что лишило Лепса зрителей в туре по югу России
- Британский экс-принц Эндрю был задержан по делу Эпштейна
- В Госдуме заявили, что профильный ЕГЭ для педвузов не отпугнет студентов
- Песков отказался раскрыть подробности переговоров по Украине в Женеве
- Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется
- Венгрия может прекратить поставки газа и электричества на Украину
- Янковского на афишу: Чем психологический технотриллер «Хакеры» зацепит зрителя
- Колокольцев: Количество уволившихся из МВД на 40% превысило число поступивших