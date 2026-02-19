Галузин заявил, что переговоры по Украине нацелены на результат

Президенту РФ Владимиру Путину докладывается об итогах прошедших в Женеве переговоров по Украине. Как сообщает RT, об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми, но деловыми

На полях дискуссионного клуба «Валдай» он отметил, что эти встречи нацелены на результат и достижение взаимоприемлемых решений.

«Значит они всё-таки должны вестись... в спокойной обстановке и в должной дипломатической тишине», - подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссии по украинскому конфликту находятся на стадии, «которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

