Две россиянки старше 60 лет впервые стали матерями в 2018 году

Две женщины из России впервые родили ребенка будучи уже в пожилом возрасте. Обеим женщинам на момент появления первенца было за 60 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Росстата за прошлый год.

Директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский отметил агентству, что такие случаи являются исключительными.

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Также согласно этому отчету Росстата, в России растет число несовершеннолетних рожениц. Так, в статистическом ведомстве насчитали пять несовершеннолетних мaтерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенкa.

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал решать проблему «старородящих» женщин в России. «Старородящими» с медицинской точки зрения считаются прежде не рожавшие девушки старше 25 лет.

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ФОТО: https://www.flickr.com/
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