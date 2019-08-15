Две россиянки старше 60 лет впервые стали матерями в 2018 году

Также согласно этому отчету Росстата, в России растет число несовершеннолетних рожениц. Так, в статистическом ведомстве насчитали пять несовершеннолетних мaтерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенкa.

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал решать проблему «старородящих» женщин в России. «Старородящими» с медицинской точки зрения считаются прежде не рожавшие девушки старше 25 лет.

