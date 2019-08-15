Родить - нельзя погодить. Гинеколог рассказала о здоровье многодетных 17-летних матерей

Любопытную статистику приводит Росстат. Согласно его данным, в 2018 году в стране родились пятеро детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет.

При этом возраст сексуального согласия в России составляет 16 лет. Совершение полового акта с человеком, не достигшим этого возраста, грозит совершеннолетним уголовной ответственностью.

В этой связи кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, ведущий специалист клиники «Доктор Лидер» Евгения Балашова в эфире НСН предположила, что, скорее всего, рожали девушки, живущие в регионах Северного Кавказа, и беременности были многоплодными.

«Мне кажется, что страна у нас многонациональная и многоукладная. На Северном Кавказе девушки рано выходят замуж. Часто – за мужчин старше себя намного и в таких браках рождаются детки. Конечно, это рекордсменки, родившие по пятеро детей. Не исключаю, что это были многоплодные беременности. В юном возрасте это возможно, но все равно это колоссальная нагрузка на неокрепший организм. Тело еще не полностью сформировано, для того, чтобы полноценно выносить, красиво родить и остаться здоровой», - пояснила свои опасения медик.