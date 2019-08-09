Онищенко призвал решать проблему «старородящих» женщин в России

По мнению парламентария, программ поддержки рождаемости и молодых семей сегодня в стране недостаточно. По мнению Онищенко, в современном мире важно в первую очередь обеспечить уверенность женщины в том, что рождение ребенка не поставит ее в тяжелое материальное положение.

Кроме того, бывший санитарный врач страны подчеркнул, что рождение первенца после 26 лет может быть чревато негативными последствиями для здоровья как для малыша, так и для матери. Как считает парламентарий, после 25 лет женщины должны рожать уже второго и третьего ребенка.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что тенденция с поздним рождением первенца россиянками наблюдается из-за бездумного копирования западных стандартов жизни. В Европе первенца рожают около 34 лет.

