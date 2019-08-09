Онищенко призвал решать проблему «старородящих» женщин в России
Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал статистику Росстата, согласно которой большинство россиянок рожают первого ребенка в 26 лет и позже. Он напомнил в интервью Федеральному агентству новостей, что женщина, рожающая первенца после 25 лет, считается «старородящей», и призвал к решению этой проблемы.
По мнению парламентария, программ поддержки рождаемости и молодых семей сегодня в стране недостаточно. По мнению Онищенко, в современном мире важно в первую очередь обеспечить уверенность женщины в том, что рождение ребенка не поставит ее в тяжелое материальное положение.
Кроме того, бывший санитарный врач страны подчеркнул, что рождение первенца после 26 лет может быть чревато негативными последствиями для здоровья как для малыша, так и для матери. Как считает парламентарий, после 25 лет женщины должны рожать уже второго и третьего ребенка.
Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что тенденция с поздним рождением первенца россиянками наблюдается из-за бездумного копирования западных стандартов жизни. В Европе первенца рожают около 34 лет.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Разумный парень». Трамп оценил шансы Зеленского договориться с Путиным
- Пожар снова вспыхнул под Ачинском после возобновления взрывов
- СК предупредил о последствиях за «прогулки» после согласованного митинга
- Власти Москвы объяснили, зачем напугали непогодой по ТВ
- Названа причина новых взрывов под Ачинском. Число пострадавших растёт