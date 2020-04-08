Учителя пожаловались на сложности с дистанционным обучением
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются педагоги, вынужденные дистанционно обучать школьников.
Российские школы впервые в истории отечественного образования с 6 апреля 2020 года, в связи с пандемией коронавируса, начали учебную четверть в режиме онлайн. О том, с какими трудностями столкнулись учителя, ученики и их родители в эфире НСН, рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
«Учителям крайне сложно справляться с обучением в удаленном режиме, в режиме онлайн. Не у всех учителей есть дома рабочий кабинет или просто отдельная комната, чтобы можно было спокойно и тихо провести занятие. Не у каждого ребенка есть ноутбук или компьютер, а уж с наушниками или веб камерами совсем сложно. Не каждый ребенок способен правильно на удаленке распланировать свое время. Вся эта работа становится серьезным испытанием для всех – учителя, ученика и родителей. Учителю к примеру, сложно зная, что в любой момент родитель может услышать, о чем говорит он с учениками. Никаких серьезных рекомендаций и методик о том, как вести такие уроки нет. Санпины, которые существуют, соблюдаются очень условно и не потому, что плохие учителя хотят замучить бедных детей, а потому что никто не знает, каким образом надо организовать это обучение», - отметил он.
Администрация школ, по словам Всеволода Луховицкого, по-разному реагирует на возникающие сложности. Некоторые даже идут на отмену каникул.
«Администрация школ ведет себя по-разному. Примерно уже в 15 школах директора своей волей вдруг отменили каникулы, которые должны были быть с понедельника, если школа по триместру занимается. Сказали, что переносится на неопределенный срок. Родители серьезно задумались, как решать эту проблему и пытаются разобраться с директорами этих школ», - добавил учитель.
Всеволод Луховицкий выразил надежду, что труд учителей, которым пришлось столкнутся с рядом проблем, будет в конце-концов оплачен по-достоинству.
«Заработная плата учителей, в той ситуации в которой они оказались, должна была бы отразиться в большую сторону. Поскольку у директоров, как они говорят нет денег, а регионы не планируют увеличения выплат, то можно только надеется, что по крайней мере выплатят в полном объеме, за все то, что они получали раньше за все виды работ. Я надеюсь, что все надбавки за классное руководство, за проверки тетрадей – останутся, но это будет зависеть от того на сколько уверенны и тверды будут учителя в общении со своими работодателями», - резюмировал сопредседатель профсоюза.
Ранее в эфире НСН глава Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала предложенный Минпросвещения перенос начала сдачи Единого государственного экзамена на более поздний срок. В ведомстве уточнили, что это вынужденная мера в связи с распространением COVID-19.
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