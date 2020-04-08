Учителя пожаловались на сложности с дистанционным обучением

Администрация школ, по словам Всеволода Луховицкого, по-разному реагирует на возникающие сложности. Некоторые даже идут на отмену каникул.

«Администрация школ ведет себя по-разному. Примерно уже в 15 школах директора своей волей вдруг отменили каникулы, которые должны были быть с понедельника, если школа по триместру занимается. Сказали, что переносится на неопределенный срок. Родители серьезно задумались, как решать эту проблему и пытаются разобраться с директорами этих школ», - добавил учитель.

Всеволод Луховицкий выразил надежду, что труд учителей, которым пришлось столкнутся с рядом проблем, будет в конце-концов оплачен по-достоинству.

«Заработная плата учителей, в той ситуации в которой они оказались, должна была бы отразиться в большую сторону. Поскольку у директоров, как они говорят нет денег, а регионы не планируют увеличения выплат, то можно только надеется, что по крайней мере выплатят в полном объеме, за все то, что они получали раньше за все виды работ. Я надеюсь, что все надбавки за классное руководство, за проверки тетрадей – останутся, но это будет зависеть от того на сколько уверенны и тверды будут учителя в общении со своими работодателями», - резюмировал сопредседатель профсоюза.

Ранее в эфире НСН глава Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала предложенный Минпросвещения перенос начала сдачи Единого государственного экзамена на более поздний срок. В ведомстве уточнили, что это вынужденная мера в связи с распространением COVID-19.

