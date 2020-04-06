Правительство РФ ввело новые меры поддержки бизнеса
Правительство России в рамках нового пакета мер по поддержке экономики в условиях коронавируса предоставило бизнесу отсрочку по налогам, а также ввело мораторий на некоторые виды проверок. Соответствующее постановление в понедельник, 6 апреля, опубликовано на сайте кабмина.
Так, предприятия и ИП из реестра малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях получили шестимесячную отсрочку по уплате налога на прибыль и единого сельскохозяйственного налога за прошлый год, ИП — отсрочку по подоходному налогу (НДФЛ) на три месяца. Индивидуальным предпринимателям с доходами выше 300 тысяч рублей на четыре месяца отсрочили уплату страховых взносов. Также на полгода отсрочена уплата авансовых платежей и налогов, кроме НДС и налога для самозанятых, за март и первый квартал 2020 года, а за второй квартал и первое полугодие — на четыре месяца.
Кроме того, до 31 мая действует мораторий на выездные и повторные налоговые проверки, отменена ответственность за нарушения и непредоставление сведений по требованию налоговых органов, допущенные с 1 марта по 31 мая.
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