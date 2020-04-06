Правительство РФ ввело новые меры поддержки бизнеса

Так, предприятия и ИП из реестра малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях получили шестимесячную отсрочку по уплате налога на прибыль и единого сельскохозяйственного налога за прошлый год, ИП — отсрочку по подоходному налогу (НДФЛ) на три месяца. Индивидуальным предпринимателям с доходами выше 300 тысяч рублей на четыре месяца отсрочили уплату страховых взносов. Также на полгода отсрочена уплата авансовых платежей и налогов, кроме НДС и налога для самозанятых, за март и первый квартал 2020 года, а за второй квартал и первое полугодие — на четыре месяца.

Кроме того, до 31 мая действует мораторий на выездные и повторные налоговые проверки, отменена ответственность за нарушения и непредоставление сведений по требованию налоговых органов, допущенные с 1 марта по 31 мая.

