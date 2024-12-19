«Два миллиона»: Демограф назвал сумму, которая поднимет рождаемость в России на 15%

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран мира. Он отметил, что рождаемость в стране упала до 1,41%, и важно ускорять коэффициент как минимум до 2,1%. При этом в 35 регионах России показатель сегодня ниже 1,41%, сейчас для них разрабатывают отдельную программу поддержки с объемом финансирования в 75 миллиардов рублей на ближайшие годы. Ракша заметил, что разовые денежные выплаты были бы лучшим стимулом для повышения рождаемости.



«Нужны не ежемесячные пособия, а крупные разовые выплаты, начиная со второго ребенка. С введением крупных разовых выплат в размере 1,5-2 миллиона рублей на второго и на третьего ребенка рождаемость поднялась бы примерно на 15%. Россия вышла бы в лидеры в Европе и среди развитых стран. На это потребовалось бы триллион 200 миллиардов рублей в год. Это могло бы стать первым шагом. В дальнейшем важно наращивать степень поддержки, создавать институт государственных нянь, улучшать услуги продленки, детских садов. Также надо подумать о введении базового дохода на всех детей в размере одного прожиточного минимума вместо единого пособия», - заявил он.