«Два миллиона»: Демограф назвал сумму, которая поднимет рождаемость в России на 15%
Для решения демографической проблемы в России необходимо ежегодно выделять триллион 200 миллиардов рублей на выплаты семьям, сообщил НСН Алексей Ракша.
Разговоры о семейных ценностях являются отвлекающим маневром, который маскирует, что государство не готово выделять достаточно денег для решения демографической проблемы, заявил в беседе с НСН независимый демограф Алексей Ракша.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал вопрос демографии одним из ключевых для России и многих стран мира. Он отметил, что рождаемость в стране упала до 1,41%, и важно ускорять коэффициент как минимум до 2,1%. При этом в 35 регионах России показатель сегодня ниже 1,41%, сейчас для них разрабатывают отдельную программу поддержки с объемом финансирования в 75 миллиардов рублей на ближайшие годы. Ракша заметил, что разовые денежные выплаты были бы лучшим стимулом для повышения рождаемости.
«Нужны не ежемесячные пособия, а крупные разовые выплаты, начиная со второго ребенка. С введением крупных разовых выплат в размере 1,5-2 миллиона рублей на второго и на третьего ребенка рождаемость поднялась бы примерно на 15%. Россия вышла бы в лидеры в Европе и среди развитых стран. На это потребовалось бы триллион 200 миллиардов рублей в год. Это могло бы стать первым шагом. В дальнейшем важно наращивать степень поддержки, создавать институт государственных нянь, улучшать услуги продленки, детских садов. Также надо подумать о введении базового дохода на всех детей в размере одного прожиточного минимума вместо единого пособия», - заявил он.
По словам собеседника НСН, любые резонансные заявления чиновников на тему рождаемости только отпугивают население.
«Для рождения первых детей нужно сокращение неравенства, улучшение инфраструктуры, включая детские сады. Разговоры про идеологию — это попытка отвлечь от того, что государство почему-то не собирается дополнительно предоставлять на это средства. То, что получается сейчас, со стороны выглядит, мягко говоря, ужасно. Особенно когда некоторые депутаты и прочие известные люди начинают нести пургу, отпугивая от себя людей. Запрет абортов, попытки омолодить рождаемость, стимулировать студенток – это все из области бреда. Идеологии у нашего государства в этом отношении не получается, и вряд ли получится, а деньги работают», - заключил он.
Ранее Путин утвердил ключевые показатели эффективности (KPI) для губернаторов российских регионов, в который вошел 21 пункт, включая численность населения и уровень рождаемости. Ранее KPI для губернаторов обновляли в 2021 году, тогда подобный список включал 20 показателей, передает «Радиоточка НСН».
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