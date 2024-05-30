Путин: Многодетность должна стать нормой жизни

Общаясь по видеосвязи с семьями награждённых орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня», он указал, что многодетность в стране должна стать нормой.

«Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой... И мы идём именно в этом направлении», - заключил глава государства.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий продление программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки до 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

