Душная поездка: Куда обращаться из-за неработающего кондиционера в поезде

Действующие нормы не предусматривают обязательной установки кондиционеров в пассажирских вагонах, однако если это было указано, пассажир вправе требовать, сказал НСН Кирилл Янков.

Пассажиры, купившие билет в вагон с кондиционером, могут потребовать возмещения морального вреда в суде, если кондиционер не работал, однако суммы компенсаций очень небольшие и редко превышают 10 тысяч рублей. Об этом НСН заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Издание Readovka со ссылкой на очевидцев ранее сообщило, что пассажиры поезда Санкт-Петербург - Сухум изнывают от адской жары — температура в вагонах превышает 30 градусов, кондиционер и бойлер для воды не работают. По словам пассажиров, ужасные условия в поезде № 479 начали наблюдаться в последние два года — до этого все работало, как надо. Янков отметил, что действующие нормы не обязывают устанавливать кондиционеры в вагонах, однако пассажиры вправе привлечь перевозчика к ответственности, если покупали билет в вагон с кондиционером.

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«Действующие нормы не обязывают перевозчиков ставить в пассажирские вагоны кондиционеры. Требования, касающиеся установки кондиционеров, появились лет 15 назад и касаются только новых вагонов. До этого вагоны могли производить и с кондиционерами, и без. Отмечу, что оснастить вагоны кондиционерами непросто, — возможно, это самый энергозатратный агрегат в вагоне. Если же пассажир купил билет в вагон с кондиционером, а кондиционера нет или он не работает, в этом случае он вправе требовать от перевозчика компенсации морального вреда. Если пассажир отказался садиться в поезд, он может потребовать поместить его в вагон с кондиционером. Однако необходимо доказать, что кондиционер не работал: сфотографировать термометр, вызвать специального санитарного врача. Нарушением будет считаться и отключение кондиционера во время движения. Следует в этом случае обратиться к начальнику поезда, который может при наличии мест перевести пассажиров в вагоны с работающим кондиционером», — сказал Янков.

При этом, заявил собеседник НСН, пассажиры вряд ли смогут рассчитывать на крупную компенсацию морального вреда.

«Суды присуждают небольшую компенсацию морального вреда: 3000 рублей, 5000 рублей, иногда 10000 рублей», — подытожил он.

Ранее Янков заявил, что пассажиры могут рассчитывать на компенсацию из-за духоты в самолете, для этого нужно зафиксировать температуру.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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