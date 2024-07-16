Душная поездка: Куда обращаться из-за неработающего кондиционера в поезде

«Действующие нормы не обязывают перевозчиков ставить в пассажирские вагоны кондиционеры. Требования, касающиеся установки кондиционеров, появились лет 15 назад и касаются только новых вагонов. До этого вагоны могли производить и с кондиционерами, и без. Отмечу, что оснастить вагоны кондиционерами непросто, — возможно, это самый энергозатратный агрегат в вагоне. Если же пассажир купил билет в вагон с кондиционером, а кондиционера нет или он не работает, в этом случае он вправе требовать от перевозчика компенсации морального вреда. Если пассажир отказался садиться в поезд, он может потребовать поместить его в вагон с кондиционером. Однако необходимо доказать, что кондиционер не работал: сфотографировать термометр, вызвать специального санитарного врача. Нарушением будет считаться и отключение кондиционера во время движения. Следует в этом случае обратиться к начальнику поезда, который может при наличии мест перевести пассажиров в вагоны с работающим кондиционером», — сказал Янков.

При этом, заявил собеседник НСН, пассажиры вряд ли смогут рассчитывать на крупную компенсацию морального вреда.

«Суды присуждают небольшую компенсацию морального вреда: 3000 рублей, 5000 рублей, иногда 10000 рублей», — подытожил он.

Ранее Янков заявил, что пассажиры могут рассчитывать на компенсацию из-за духоты в самолете, для этого нужно зафиксировать температуру.

