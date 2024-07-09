СМИ: Пассажиры поезда Евпатория – Москва пожаловались на невыносимые условия в вагонах
Пассажирам поезда Евпатория – Москва пришлось ехать в невыносимых условиях, сообщает «РЕН ТВ».
По их словам, в вагоне не открывались форточки и не работал кондиционер, не было света и воды, а туалеты были закрыты. По словам одной из пассажирок, между дверями в вагоне стоит напольный кондиционер, который не работает.
При этом люди в этом вагоне проводят в пути от полутора до двух суток. Женщина отметила, что начальник поезда «на нервах» предлагал пассажирам сдавать билеты.
Ранее в РЖД заявили, что провожающим нельзя заходить в «Сапсаны» и другие скоростные поезда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru