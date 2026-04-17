Прощание в кредит: Средний чек на похороны снизился

Сегодня средний чек на похороны снижается, а заказчики сразу спрашивают самые бюджетные тарифы, заявил владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов в пресс-центре НСН.

«Мы из опыта видим, что средний чек снижается. Мы видим тенденцию, что раньше обращения семей были про то, что сразу какие-то «хотелки» и пожелания. Нам звонили и спрашивали, можем ли мы что-то конкретное организовать. А теперь спрашивают сразу, есть ли у нас бюджетный сегмент, есть ли у нас возможность оплатить кредитной картой, долями, рассрочкой и так далее. Это очень заметно. И вторая история касается отношения. Мы замечаем, что заказчики сейчас более молодое поколение, у них отношение к накоплениям другое. Старшее накопление больше откладывало, сейчас такой традиции нет, выбирают более дешевый вариант», - отметил он.

В России нужен орган, который будет оказывать похоронные услуги бесплатно из минимального перечня, заявил член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев в пресс-центре НСН.

