Дурова призвали остановить использование Telegram для убийств русских

Создателя Telegram Павела Дурова призвали остановить массовые убийства русских. Соответствующая петиция появилась на портале Change.org.

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В частности, основателя мессенджера призвали удалить каналы и боты, в которых публикуются личные данные русских людей, которых власти Украины считают «предателями» и «коллаборационистами».

Автор обращения подчёркивает, что позиции Дурова в отношении спецоперации не имеет значения, так как «ни одна нация не заслуживает этнических чисток и массовых внесудебных казней».

«Именно эти цели преследует публикация личных данных, которая сопровождается призывами к расправам... мы просим остановить использование Telegram в качестве инструмента для координации политического террора и массовых убийств», — заключил автор.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что одной из самых русофобских стран является Канада, где обосновались тысячи украинских коллаборационистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: instagram.com
ТЕГИ:РоссиянеСпецоперацияУбийстваTelegramПавел Дуров
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