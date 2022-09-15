Дурова призвали остановить использование Telegram для убийств русских
Создателя Telegram Павела Дурова призвали остановить массовые убийства русских. Соответствующая петиция появилась на портале Change.org.
В частности, основателя мессенджера призвали удалить каналы и боты, в которых публикуются личные данные русских людей, которых власти Украины считают «предателями» и «коллаборационистами».
Автор обращения подчёркивает, что позиции Дурова в отношении спецоперации не имеет значения, так как «ни одна нация не заслуживает этнических чисток и массовых внесудебных казней».
«Именно эти цели преследует публикация личных данных, которая сопровождается призывами к расправам... мы просим остановить использование Telegram в качестве инструмента для координации политического террора и массовых убийств», — заключил автор.
Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что одной из самых русофобских стран является Канада, где обосновались тысячи украинских коллаборационистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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