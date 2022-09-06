Совет при Госдуме: После начала СВО русских людей пытаются «расчеловечить»

«Почему глумление идет именно над русскими и над православием? Никто над другими конфессиями не глумится. Если мы проводим аналогии, то был такой шутник Идрак Мирзализаде, который попытался над русскими пошутить – его выдворили. Вопрос не черных списков, нужно чтобы система работала без сбоев. Все из нас читали «Атлант расправил плечи», Оруэлла… В контексте спецоперации идет процесс «расчеловечивания» русских как этноса. Это социальный инжиниринг, это технологии. Нужно говорить о системных вещах, которые глобально происходят», - сказал Солонкин.

Ранее председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков в пресс-центре НСН заявил, что комик Александр Гудков в своей пародии на клип «Я русский» насмехался над погибшими в годы Великой Отечественной войны.

