Совет при Госдуме: После начала СВО русских людей пытаются «расчеловечить»

Сегодня четко прослеживается процесс социальной инженерии, сказал в эфире НСН Александр Солонкин. 

На сегодняшний день в контексте спецоперации на Украине идет процесс «расчеловечивания» русских как этноса, заявил председатель экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме РФ, пресс-секретарь вице-спикера Госдумы Александр Солонкин в пресс-центре НСН.

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«Почему глумление идет именно над русскими и над православием? Никто над другими конфессиями не глумится. Если мы проводим аналогии, то был такой шутник Идрак Мирзализаде, который попытался над русскими пошутить – его выдворили. Вопрос не черных списков, нужно чтобы система работала без сбоев. Все из нас читали «Атлант расправил плечи», Оруэлла… В контексте спецоперации идет процесс «расчеловечивания» русских как этноса. Это социальный инжиниринг, это технологии. Нужно говорить о системных вещах, которые глобально происходят», - сказал Солонкин.

Ранее председатель общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков в пресс-центре НСН заявил, что комик Александр Гудков в своей пародии на клип «Я русский» насмехался над погибшими в годы Великой Отечественной войны.

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