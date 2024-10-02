Дуров: Раскрытие IP-адресов и телефонов преступников в Telegram налажено с 2018 года
Раскрытие IP-адресов и телефонов преступников в Telegram уже давно налажено, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Он отметил, что с 2018 года Telegram может раскрывать властям номера телефонов и IP-адреса преступников в большинстве стран. По словам Дурова, всякий раз, когда мессенджер получал правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, его проверяли и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников.
Основатель Telegram объяснил, что на прошлой неделе была унифицирована и оптимизирована политика конфиденциальности мессенджера в разных государствах, при этом основные принципы не изменились. Дуров подчеркнул, что мессенджер всегда стремился соблюдать соответствующие местные законы — до тех пор, «пока они не противоречили нашим ценностям свободы и конфиденциальности».
Ранее сообщалось, что Telegram обязался сотрудничать с властями Южной Кореи. Указывалось, что сотрудничество будет проходить в вопросе противодействия распространению порнографических дипфейков, а также в сфере других мер борьбы с нарушениями – запрещенные вещества, азартные игры и другое, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru