Telegram обязался сотрудничать с властями Южной Кореи

Telegram обязался сотрудничать с властями Южной Кореи, сообщила южнокорейская Комиссия по рассмотрению вопросов телерадиовещания и связи.

Сотрудничество будет проходить в вопросе противодействия распространению порнографических дипфейков, а также в сфере других мер борьбы с нарушениями – запрещенные вещества, азартные игры и другое.

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Номера телефонов и IP-адреса пользователей мессенджера Telegram, нарушающих правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы. Об этом ранее сообщил Павел Дуров, отметив, что Telegram обновил политику конфиденциальности.

В работе Telegram со спецслужбами ничего не изменится, Павел Дуров публично признал, что готов выдавать данные пользователей-нарушителей, запросы от правительств будут теперь обрабатываться быстрее, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Южная КореяПавел ДуровTelegram

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