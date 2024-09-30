Telegram обязался сотрудничать с властями Южной Кореи
Telegram обязался сотрудничать с властями Южной Кореи, сообщила южнокорейская Комиссия по рассмотрению вопросов телерадиовещания и связи.
Сотрудничество будет проходить в вопросе противодействия распространению порнографических дипфейков, а также в сфере других мер борьбы с нарушениями – запрещенные вещества, азартные игры и другое.
Номера телефонов и IP-адреса пользователей мессенджера Telegram, нарушающих правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы. Об этом ранее сообщил Павел Дуров, отметив, что Telegram обновил политику конфиденциальности.
В работе Telegram со спецслужбами ничего не изменится, Павел Дуров публично признал, что готов выдавать данные пользователей-нарушителей, запросы от правительств будут теперь обрабатываться быстрее, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
- СМИ: Тело сбежавшего со стрельбищ в парке «Патриот» срочника нашли в лесу
- На корреспондента телеканала «360» напали в Битцевском лесу
- Григоренко: Число пользователей интернета в России за 26 лет выросло в 100 раз
- ООН: Около 66% зданий в секторе Газа были разрушены или повреждены с 7 октября
- СМИ: В Париже ограбили бутик Louis Vuitton
- Telegram обязался сотрудничать с властями Южной Кореи
- Столтенберг: Мирное соглашение невозможно без гарантий безопасности Украине
- Посольство в Пакистане подтвердило гибель двух россиян при крушении вертолета
- В РФС не согласились с результатами опроса ВЦИОМ о популярности футбола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru