Номера телефонов и IP-адреса пользователей мессенджера Telegram, нарушающих правила платформы, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы. Об этом ранее сообщил Павел Дуров, отметив, что Telegram обновил политику конфиденциальности.

В работе Telegram со спецслужбами ничего не изменится, Павел Дуров публично признал, что готов выдавать данные пользователей-нарушителей, запросы от правительств будут теперь обрабатываться быстрее, заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер «Радиоточке НСН».

