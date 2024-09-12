СМИ: Дуров начал сотрудничать с властями Франции

Основатель Telegram Павел Дуров начал сотрудничать с властями Франции, мессенджер отвечает на запросы полиции. Об этом сообщила французская газета Liberation.

Согласно данным, Telegram предоставил по требованию национальной полиции и жандармерии данные, которые позволяют идентифицировать подозреваемых по нескольким уголовным делам.

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Отмечается, что мессенджер отвечает на все запросы правоохранительных органов. Газета подчеркнула, что запросы поступают, в частности, в рамках расследований преступлений против детей.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН заявил, что первое заявление Павла Дурова после задержания в Париже говорит о том, что основатель Telegram начал торговаться с властями Франции. При этом он выразил уверенность, что Telegram не уйдет с этого европейского рынка и подчеркнул, что Дуров всегда идет на компромисс, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Страница Павла Дурова в соцсети во "ВКонтакте"
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