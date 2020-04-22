Дуров: После пандемии COVID-19 мир не будет прежним

После пандемии коронавируса мир не будет прежним. С таким заявлением выступил создатель социальной сети «ВКонтакте» и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Как пишет РБК, он видит в распространении коронавирусной инфекции «угрозу для всего нашего вида» и полагает, что мир ждёт «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения». Об этом Дуров написал в своём Telegram-канале.

Также предприниматель призвал всех, находящихся на самоизоляции, провести это время с пользой и создать «лучшую версию себя».