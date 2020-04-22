Дуров: После пандемии COVID-19 мир не будет прежним
После пандемии коронавируса мир не будет прежним. С таким заявлением выступил создатель социальной сети «ВКонтакте» и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Как пишет РБК, он видит в распространении коронавирусной инфекции «угрозу для всего нашего вида» и полагает, что мир ждёт «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения». Об этом Дуров написал в своём Telegram-канале.
Также предприниматель призвал всех, находящихся на самоизоляции, провести это время с пользой и создать «лучшую версию себя».
Ранее НСН писала, что Павел Дуров рекомендовал пользователям удалить приложение WhatsApp из-за небезопасности данных. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Создатель социальной сети «ВКонтакте» и основатель мессенджера Telegram подчеркнул, что в WhatsApp система безопасности не обеспечивает должный уровень защиты и доступ к информации пользователей могут получить как хакеры, так и спецслужбы. Он подчеркнул, что опасности может подвергаться информация не только из сообщений мессенджера, но также хранящаяся на устройстве. Дуров усомнился, что программисты компании случайно упустили эту уязвимость системы безопасности, которая неоднократно проявлялась.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН объяснил критику Дурова в сторону WhatsApp банальной конкуренцией.
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