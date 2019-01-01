Джигурда дал Дурову советы по голоданию
Актёр и шоумен, практикующий длительное голодание, поделился в эфире НСН советами по этой практике.
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что хочет на месяц отказаться от еды. По его убеждению, это улучшит самочувствие и повысит продуктивность. Бизнесмен признался, что уже в течение шести дней сидит на одной воде, «пока чувствует себя отлично» и ожидает, что голодовка вдохновит его на новые идеи.
Актёр, шоумен, Народный артист Чеченской Республики и известный практик лечебной голодовки Никита Джигурда в эфире НСН выразил уверенность, что радикальное решение Дурова поможет ему раскрыть свой внутренний «космический интернет».
«В зависимости от профессии человека приходит решение тех комбинаций или тех вопросов, которые человек для себя поставил задачей, но решить их не может. Многие пророки и творческие люди уходили в голод именно для того, чтобы отказавшись от земных благ, сосредоточиться на сути. А суть-то внутри нас. Бессмертный информационный источник, к которому нужно получить доступ. Это как с интернетом — нужно знать пароли, соблюсти определенные правила. Поскольку Павел профессионал и гений, его мысли сосредоточены на решении тех задач, которые он для себя поставил, — выйти на другой уровень игры. А это все игра. Я придерживаюсь теории, известной в научных кругах, о том, что мы находимся в некой космической игре. Как есть на земном уровне компьютерные игры, так это игра более глубокого и сложного порядка, которую постичь можно, желая прикоснуться к этому космическому интернету», — рассказал Никита Джигурда.
По словам шоумена, практикующего голодовки продолжительностью от 10 до 48 дней, главное правило такого режима питания – правильно из него выйти.
«Голодать не так тяжело, как кажется, на первый взгляд, но после длительного голода самое важное — правильно выйти из голода, не нарушить правила, потому что можно навредить себе. Не налопаться после голода, не наесться ненужных продуктов. Поскольку Паша долгое время уже вегетарианствует и его организм, и сознание подготовлены, я глубоко убежден, что у него получится, и мы получим какой-то новый проект», — заявил собеседник НСН.
Он добавил, что после одной из голодовок написал на одном дыхании сборник стихов, который удостоился премии «Золотое перо Руси».
Павел Дуров уже давно отказался от алкоголя, кофеина, мяса, таблеток и фаст-фуда. Как он написал в своём Telegram-канале, он также не употребляет продукты с глютеном, молочные продукты, яйца и фруктозу. Он считает, что это помогло ему укрепить силу воли и достичь ясности мышления. В мае в рационе Дурова была исключительно рыба и морепродукты.
Отметим, что польза голодовок и иных радикальные практик пока не доказана научно, а сеансы голодания следует проводить исключительно по назначению врача и под чётким медицинским надзором.
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