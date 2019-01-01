Джигурда дал Дурову советы по голоданию

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что хочет на месяц отказаться от еды. По его убеждению, это улучшит самочувствие и повысит продуктивность. Бизнесмен признался, что уже в течение шести дней сидит на одной воде, «пока чувствует себя отлично» и ожидает, что голодовка вдохновит его на новые идеи.

Актёр, шоумен, Народный артист Чеченской Республики и известный практик лечебной голодовки Никита Джигурда в эфире НСН выразил уверенность, что радикальное решение Дурова поможет ему раскрыть свой внутренний «космический интернет».

«В зависимости от профессии человека приходит решение тех комбинаций или тех вопросов, которые человек для себя поставил задачей, но решить их не может. Многие пророки и творческие люди уходили в голод именно для того, чтобы отказавшись от земных благ, сосредоточиться на сути. А суть-то внутри нас. Бессмертный информационный источник, к которому нужно получить доступ. Это как с интернетом — нужно знать пароли, соблюсти определенные правила. Поскольку Павел профессионал и гений, его мысли сосредоточены на решении тех задач, которые он для себя поставил, — выйти на другой уровень игры. А это все игра. Я придерживаюсь теории, известной в научных кругах, о том, что мы находимся в некой космической игре. Как есть на земном уровне компьютерные игры, так это игра более глубокого и сложного порядка, которую постичь можно, желая прикоснуться к этому космическому интернету», — рассказал Никита Джигурда.