Аналитик: Критикой WhatsApp Дуров продвигает государственный Telegram

Основатель соцсети «ВКонтакте» и сервиса Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью. Он отметил, что не был удивлён новостью о том, что хакеры использовали мессенджер для слежки за пользователями. По его мнению, уязвимости в коде приложения могут быть оставлены разработчиками намерено по требованию спецслужб США.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН объяснил критику Дурова в сторону WhatsApp банальной конкуренцией.

«Это претензии к более успешному продукту на сегодняшний день. Фактически это ситуативный маркетинг со стороны Дурова, когда он использовал уязвимость конкурента и рассказывает нам про то, что его продукт лучше. Telegram в этом плане действительно сделан лучше, у него нет многих проблем. Но назвать эти дырки специально оставленными для правительства США, наверное, нельзя, потому что, и Дуров я думаю, что об этом знает, WhatsApp — это продукт, который написан достаточно плохо изначально. Сам продукт строился так, что его код достаточно сильно изобилует проблемами, и проблемы с безопасностью появились не вчера. Они появились с самого начала, когда WhatsApp еще не принадлежал Facebook. Поэтому считать, что это сделано специально нельзя. Я думаю, что все-таки это сделано не по злому умыслу», — сказал аналитик.