Аналитик: Критикой WhatsApp Дуров продвигает государственный Telegram
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН поспорил с основателем Telegram о связи WhatsApp со спецслужбами США.
Основатель соцсети «ВКонтакте» и сервиса Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью. Он отметил, что не был удивлён новостью о том, что хакеры использовали мессенджер для слежки за пользователями. По его мнению, уязвимости в коде приложения могут быть оставлены разработчиками намерено по требованию спецслужб США.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН объяснил критику Дурова в сторону WhatsApp банальной конкуренцией.
«Это претензии к более успешному продукту на сегодняшний день. Фактически это ситуативный маркетинг со стороны Дурова, когда он использовал уязвимость конкурента и рассказывает нам про то, что его продукт лучше. Telegram в этом плане действительно сделан лучше, у него нет многих проблем. Но назвать эти дырки специально оставленными для правительства США, наверное, нельзя, потому что, и Дуров я думаю, что об этом знает, WhatsApp — это продукт, который написан достаточно плохо изначально. Сам продукт строился так, что его код достаточно сильно изобилует проблемами, и проблемы с безопасностью появились не вчера. Они появились с самого начала, когда WhatsApp еще не принадлежал Facebook. Поэтому считать, что это сделано специально нельзя. Я думаю, что все-таки это сделано не по злому умыслу», — сказал аналитик.
Собеседник НСН добавил, что Telegram Дурова сделан лучше, потому что он является государственным проектом и неким ответом на действия американцев в глобальной сети.
«Я рассматриваю Telegram как государственный проект, и в этих рамках он сделан лучше. Он сделан с другим подходом, он сделан принципиально иначе и можно расценивать Telegram как средство, которое Россия создала для симметричного ответа с точки зрения того, что делает США в интернете. Мы не имеем возможности прослушивать все коммуникации, как это делает США, выборочно или не выборочно, поэтому надо просто создать софт, который будет популярнее, в котором будут сидеть люди, который можно прослушивать. Вопрос исключительно в том, кто будет прослушивать. В WhatsAppe это могли делать совершенно разные люди. Здесь это делает вполне конкретное государство», — пояснил Эльдар Муртазин.
Напомним, ранее компания WhatsApp признала совершение хакерской атаки на мессенджер. Злоумышленники устанавливали на смартфоны пользователей вредоносное ПО при помощи звонков через приложение. Отмечается, что атаки были успешными, даже если абонент не ответил на вызов, а сведения о нём не сохранились в памяти телефона.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией