«Духовный фастфуд»: В РПЦ объяснили, чем опасна эзотерическая литература
Представитель Церкви Вахтанг Кипшидзе назвал «вызовом» распространение книг о суевериях, предсказаниях и прочей «духовной мишуре».
Популярность эзотерических книг в век интернета не является показателем истинного интереса общества, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее стало известно, что в России более чем на 50% выросли продажи книг о предсказаниях, духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении. По данным «Коммерсанта», при этом одновременно падают продажи религиозных книг.
«Книжные издания в век цифровизации не могут отражать в полной мере подлинных интересов общества. Нужно проверять эти цифры и уточнять, насколько они вписываются в общую тенденцию получения информации через интернет, а не через книжные издания. Я думаю, что в наше время значительная часть общества пользуется новыми технологиями», - сказал Кипшидзе, отметив, что данная тенденция не является свидетельством падения авторитета Церкви.
При этом он назвал «вызовом» распространение оккультной литературы.
«Я считаю, что любое распространение оккультной литературы является вызовом, поскольку такая литература, на наш взгляд, нарушает целостность человеческой личности, делает человека подвластным различного рода суевериям, приметам, предсказаниям и прочей духовной мишуре, которая скрывает подлинный смысл жизни, развития и свободы», - подчеркнул представитель Московского патриархата.
Кипшидзе также указал, в чем опасность эзотерической литературы.
«Эзотерика опасна тем, что она является субстратом, легковесным заменителем духовной жизни, когда человек вместо того, чтобы заниматься подлинным богоискательством, изучая духовную традицию, предпочитает некий духовный фастфуд, который кроме расстройства желудка, а в данном случае – сознания, ничего не дает», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее богослов и философ, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев на пресс-конференции в НСН рассказал, что во времена инквизиции только 5% процессов касалось колдунов. При этом он высказал мнение, что гадания, в том числе Рождественские, для христиан неприемлемы, потому что это «некая форма недоверия небесному отцу».
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