«Духовный фастфуд»: В РПЦ объяснили, чем опасна эзотерическая литература

Популярность эзотерических книг в век интернета не является показателем истинного интереса общества, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее стало известно, что в России более чем на 50% выросли продажи книг о предсказаниях, духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении. По данным «Коммерсанта», при этом одновременно падают продажи религиозных книг.