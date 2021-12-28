Кураев заявил о неприемлемости гадания для христианина

В христианстве плохое отношение к гаданию, установить границы черной магии в этом процессе зачастую невозможно, заявил богослов и философ, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в пресс-центре НСН.

«Рождественские гадания – это лучший способ себе испортить начинающийся год, гадание для христианина неприемлема, потому что это некая форма недоверия небесному отцу. Дай мне подглядеть, дай мне гарантии и так далее», - отметил он.

Ранее богослов и философ, запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в пресс-центре НСН рассказал, откуда появилась инквизиция и к чему привела.

