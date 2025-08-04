«Это связано с общим состоянием рынка. Мы знаем, что утильсбор у нас добавляет к себестоимости все равно. Кредитование у нас также практически было остановлено. Даже с учетом субсидий производителям ставка достаточно высокая. Поэтому многие люди просто откладывают покупку, резкое падение рынка было очевидно. При этом потребность в обновлении автомобилей, конечно, не пропала. Просто покупка отложена», - пояснил он.

Жигалов также рассказал, как BMW удалось оказаться в топе продаваемых авто, несмотря на уход с рынка.

«Продажа автомобилей фиксируется по регистрации в ГАИ, так как не все дилеры у нас представлены официально. BMW один из немногих таких брендов, который пытается сохраниться на рынке, они хотя бы обеспечивают техническую поддержку. Что касается импорта автомобилей, это на 100% параллельный импорт. Дилеры, которые были дилерами BMW, продолжают свою работу, у них есть большая клиентура. Компания имеет достаточно лояльную аудиторию. Поэтому даже на маркетплейсах BMW представлены. Практически все свежие модели у нас есть в продаже», - объяснил собеседник НСН.

Россияне перестали покупать электромобили не из-за того, что отменили бесплатную зарядку в Москве, а из-за высокой цены на них, заявила ранее в разговоре с НСН председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.

