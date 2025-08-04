Дилеры объяснили, почему россияне уходят из автомобильного люкса
Главные причины, по которым россияне стали меньше приобретать автомобили премиум-класса, это утильсбор и высокая ставка по автокредитованию, заявил НСН Вячеслав Жигалов.
Продажи люксовых автомобилей просели больше, чем весь авторынок в целом, так как цены растут, а кредиты брать невыгодно, заявил НСН глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов.
С января по июнь 2025 года в России продали 47 тысяч новых автомобилей премиум-класса. Об этом сообщило агентство «Автостат». Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то продажи упали на 41 процент (в то время как весь российский авторынок просел лишь на 26 процентов). На первом месте по числу проданных новых транспортных средств класса luxury оказался EXEED, который купили в количестве 9,7 тысячи штук. На второй позиции разместился TANK с результатом в 8,2 тысячи проданных экземпляров. Третье место досталось BMW — за полгода в РФ продали 5,3 тысячи автомобилей данного бренда. Жигалов рассказал, что происходит на рынке люкса.
«Это связано с общим состоянием рынка. Мы знаем, что утильсбор у нас добавляет к себестоимости все равно. Кредитование у нас также практически было остановлено. Даже с учетом субсидий производителям ставка достаточно высокая. Поэтому многие люди просто откладывают покупку, резкое падение рынка было очевидно. При этом потребность в обновлении автомобилей, конечно, не пропала. Просто покупка отложена», - пояснил он.
Жигалов также рассказал, как BMW удалось оказаться в топе продаваемых авто, несмотря на уход с рынка.
«Продажа автомобилей фиксируется по регистрации в ГАИ, так как не все дилеры у нас представлены официально. BMW один из немногих таких брендов, который пытается сохраниться на рынке, они хотя бы обеспечивают техническую поддержку. Что касается импорта автомобилей, это на 100% параллельный импорт. Дилеры, которые были дилерами BMW, продолжают свою работу, у них есть большая клиентура. Компания имеет достаточно лояльную аудиторию. Поэтому даже на маркетплейсах BMW представлены. Практически все свежие модели у нас есть в продаже», - объяснил собеседник НСН.
Россияне перестали покупать электромобили не из-за того, что отменили бесплатную зарядку в Москве, а из-за высокой цены на них, заявила ранее в разговоре с НСН председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева.
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