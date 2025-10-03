СМИ: США неформально продвигают Трампа на Нобелевскую премию мира

Директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Харпвикен заявил, что комитет не подвергался прямому политическому давлению, хотя ему известно о «нескольких кампаниях» по продвижению кандидатов.

Ранее сам Трамп заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. О готовности выдвинуть его на награду говорили южнокорейский депутат Пак Сон Вон, президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта и глава Белоруссии Александр Лукашенко, передает «Радиоточка НСН».

