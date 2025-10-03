Белый дом заявил, что серьезно относится к сообщениям о маневрах РФ у стран НАТО

Белый дом заявил, что воспринимает сообщения о маневрах российских кораблей у границ стран НАТО с предельной серьезностью. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации США Каролин Левитт в ходе брифинга.

Она отметила, что американская сторона внимательно отслеживает ситуацию и поддерживает постоянный контакт с союзниками по альянсу. По ее словам, Совет национальной безопасности находится в непрерывной связи с партнерами по НАТО, а президент регулярно разговаривает с ними, отмечает RT.

Представитель Белого дома пояснила, что таким образом Вашингтон реагирует на обеспокоенность возможными «провокациями» российского флота.

Ранее СМИ сообщали о предполагаемых инцидентах с участием российских кораблей и датских военных во время саммита ЕС в Копенгагене, передает «Радиоточка НСН».

