Дугин заявил о разработке в РГГУ курса «вестернологии»

По его словам, необходимо изучать Запад как объект. Он уверен, что курс «вестернологии» сегодня «жизненно необходим». Кроме того, директор Высшей политической школы предлагает «радикально пересмотреть» отношение к западной цивилизации.

Ранее ректор Государственного университета управления Владимир Строев в разговоре с НСН отметил, что при сохранении интереса к социально-гуманитарным направлениям, юриспруденции и связям с общественностью, растет спрос на такие специальности, как IT и информатика, передает «Радиоточка НСН».

