Дугин заявил о разработке в РГГУ курса «вестернологии»

В Высшей политической школе имени Ивана Ильина при РГГУ разработали первую версию курса «вестернологии». Об этом сообщил директор учебно-научного центра, философ Александр Дугин в своем Telegram-канале.

Он задался вопросом, почему в РФ есть востоковеды, но нет «западоведов». Причину этого философ видит в том, что в России «привыкли считать Восток объектом, а Запад — субъектом», и стремятся «смотреть на все его глазами, принимать критерии и учения как нечто универсальное и общеобязательное». Дугин назвал подобную установку, которая превращает страну «в вечно догоняющую Запад», «ущербной».

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По его словам, необходимо изучать Запад как объект. Он уверен, что курс «вестернологии» сегодня «жизненно необходим». Кроме того, директор Высшей политической школы предлагает «радикально пересмотреть» отношение к западной цивилизации.

Ранее ректор Государственного университета управления Владимир Строев в разговоре с НСН отметил, что при сохранении интереса к социально-гуманитарным направлениям, юриспруденции и связям с общественностью, растет спрос на такие специальности, как IT и информатика, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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