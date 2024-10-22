Дугин заявил о разработке в РГГУ курса «вестернологии»
В Высшей политической школе имени Ивана Ильина при РГГУ разработали первую версию курса «вестернологии». Об этом сообщил директор учебно-научного центра, философ Александр Дугин в своем Telegram-канале.
Он задался вопросом, почему в РФ есть востоковеды, но нет «западоведов». Причину этого философ видит в том, что в России «привыкли считать Восток объектом, а Запад — субъектом», и стремятся «смотреть на все его глазами, принимать критерии и учения как нечто универсальное и общеобязательное». Дугин назвал подобную установку, которая превращает страну «в вечно догоняющую Запад», «ущербной».
По его словам, необходимо изучать Запад как объект. Он уверен, что курс «вестернологии» сегодня «жизненно необходим». Кроме того, директор Высшей политической школы предлагает «радикально пересмотреть» отношение к западной цивилизации.
Ранее ректор Государственного университета управления Владимир Строев в разговоре с НСН отметил, что при сохранении интереса к социально-гуманитарным направлениям, юриспруденции и связям с общественностью, растет спрос на такие специальности, как IT и информатика, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru