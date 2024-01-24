Дублер Щелковского шоссе пройдет в обход парка «Лосиный остров»

Отмечается, что на строительство 24-километровой дороги понадобится 208 млрд рублей, которые федеральный бюджет выделить не сможет — дублера Щелковского шоссе нет в пятилетнем плане правительства на 2024-2028 годы. Сейчас обсуждается возможность привлечения частных инвесторов, однако в этом случае магистраль станет платной.

В Росавтодоре в свою очередь заверили, что объемы и источники финансирования будут определяться после окончания аудита.

В свою очередь член общественного совета при областном Минтрансе Андрей Мухортиков отметил, что необходимость строительства дороги назрела еще лет двадцать назад. «Существующее четырехполосное Щелковское шоссе давно исчерпало пропускную способность, при этом спрос на поездки в этом направлении растет, а территории продолжают застраиваться», — заявил он.

Ранее московский мэр Сергей Собянин заявил, что строители возвели 40 пешеходных переходов и свыше 380 км автодорог в ТиНАО с 2012 года.

