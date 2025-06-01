После вспышки на Солнце крупное облако плазмы достигло Земли

После вспышки на Солнце, произошедшей 31 мая, и приближения плазмы к Земле возможны магнитные бури максимального уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

По его словам, исключительно сильный скачок всех параметров межпланетной среды был обнаружен 1 июня в 08:30 часов утра по московскому времени.

На Солнце зафиксировали вспышку высочайшего класса

Богачев отметил, что были зафиксированы очень высокие значения плотности и температуры внутри облака плазмы. В связи с этим, добавил специалист, возможно установления рекорда за всю историю наблюдений.

Руководитель лаборатории объяснил, что скорость солнечного ветра в определенные моменты превышала тысячу километров в секунду, а облако преодолело расстояние от Солнца до Земли почти на сутки быстрее, чем прогнозировалось.

Ранее Сергей Богачев рассказал, что крупнейший в 2025 году выброс массы на Солнце приведет к сильным магнитным бурям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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