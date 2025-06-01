После вспышки на Солнце крупное облако плазмы достигло Земли

После вспышки на Солнце, произошедшей 31 мая, и приближения плазмы к Земле возможны магнитные бури максимального уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

По его словам, исключительно сильный скачок всех параметров межпланетной среды был обнаружен 1 июня в 08:30 часов утра по московскому времени.