В СК подтвердили подрыв моста в Курской области

В Следственном комитете подтвердили, что в Курской области железнодорожный мост в Железногорском районе на 48-м км трассы Тросна-Калиновка обрушился в результате подрыва. Об этом сообщили в СК.

При подрыве мостов в Брянской и Курской областях с рельсов сошли 2 поезда

По данным источника, инцидент произошел 1 июня примерно в 03:00 часа ночи. Известно, что в результате подрыва проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В аварии пострадали машинист и двое его помощников.

Вечером 31 мая похожая ситуация произошла в Брянской области. Там в результате подрыва мост рухнул на пассажирский поезд. В ЧП погибли семь человек, еще 66 получили травмы.

Ранее «Известия» сообщили, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль восстановительные работы после крушения грузового поезда в Курской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывПоездаКурская ОбластьБрянская ОбластьСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры