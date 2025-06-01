В СК подтвердили подрыв моста в Курской области
В Следственном комитете подтвердили, что в Курской области железнодорожный мост в Железногорском районе на 48-м км трассы Тросна-Калиновка обрушился в результате подрыва. Об этом сообщили в СК.
По данным источника, инцидент произошел 1 июня примерно в 03:00 часа ночи. Известно, что в результате подрыва проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В аварии пострадали машинист и двое его помощников.
Вечером 31 мая похожая ситуация произошла в Брянской области. Там в результате подрыва мост рухнул на пассажирский поезд. В ЧП погибли семь человек, еще 66 получили травмы.
Ранее «Известия» сообщили, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль восстановительные работы после крушения грузового поезда в Курской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru