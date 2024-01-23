Собянин: Более 380 км автодорог построили в ТиНАО с 2012 года

Градоначальник отметил, что только в 2023 году было проложено более 36 км дорог. В частности, осенью прошлого года было открыто движение по трассе «Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево». Кроме того, были построены мост через реку Десна, эстакада вдоль Варшавского шоссе и путепровод через железнодорожные пути Курского направления.

Также в конце 2023 года было закончено строительство дублера Боровского шоссе, который разгрузил магистраль и улучшил транспортную доступность станции метро «Новопеределкино» (Солнцевская линия Московского метрополитена).

Сейчас, отметил Собянин, ведется строительство еще одного дублера Киевского и Калужского шоссе — трассы «Мамыри – Пенино – Шарапово». Кроме того, строится четвертый участкок магистрали «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», которая в перспективе пройдет через Варшавское, Калужское, Киевское и Боровское шоссе. Сейчас введено в эксплуатацию три из пяти участков дороги, но она уже является важнейшей частью транспортного каркаса ТиНАО.

Мэр Москвы добавил, что строители выполнят реконструкцию и возведение еще 112 км дорог в ближайшие два года.

Ранее Собянин заявил, что в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и городской программы «Развитие транспортной системы» в Москве построили 115 км дорог, 66 тоннелей, эстакад, мостов и 19 пешеходных переходов.

