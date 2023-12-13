Бочкарев: Связку МСД и трассы М-2 «Крым» достроят до конца 2024 года
Готовность десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра, в составе которого эстакада-съезд на федеральную трассу М-2 «Крым», составляет 43%. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Он отметил, что проектом предусматривается возведение дорог общей протяженностью 12,2 км. В том числе построят четыре эстакады, два тоннеля, один мост и четыре пешеходных перехода. Закончить строительство планируется в четвертом квартале 2024 года.
По словам Бочкарева, полностью выполнены работы по устройству плиты пролетного строения эстакады-съезда с МСД на федеральную трассу. Кроме того, уже закончен монтаж плиты пролетного строения на мосту через реку Битца.
В свою очередь руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что идут работы устройству барьерных ограждений на эстакаде, мосту и подходах. Кроме того, ведутся работы по отсыпке насыпей на подходах к эстакадам и переустройству инженерных коммуникаций.
Так, реализация объекта улучшит транспортную доступность двух округов Москвы – Южного и Юго-Западного. Рафик Загрутдинов подчеркнул, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина в последние годы идет активное развитие транспортного каркаса, а Московский скоростной диаметр является его важнейшим элементом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-главу управления по вопросам миграции Петербурга задержали за легализацию мигрантов
- Исполнитель убийства Старовойтовой передумал выходить из колонии по УДО
- Зюганов рассказал, как консультировал Путина по выборам
- В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы
- Автор книги «Слово пацана»: Бандиты Казани довольны сериалом
- Росавиация: В 2023 году число авиапроисшествий снизилось на 1,3%
- СМИ: В Челябинской области задержали мэра Троицка Виноградова из-за взяток
- В Турции захотели частично пересмотреть формат «все включено»
- Умер актер из «Доктора Хауса» Андре Брауэр
- СМИ: ООН требует у экс-замгенсека с Украины $63 млн компенсации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru