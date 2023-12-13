Бочкарев: Связку МСД и трассы М-2 «Крым» достроят до конца 2024 года

Готовность десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра, в составе которого эстакада-съезд на федеральную трассу М-2 «Крым», составляет 43%. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он отметил, что проектом предусматривается возведение дорог общей протяженностью 12,2 км. В том числе построят четыре эстакады, два тоннеля, один мост и четыре пешеходных перехода. Закончить строительство планируется в четвертом квартале 2024 года.

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По словам Бочкарева, полностью выполнены работы по устройству плиты пролетного строения эстакады-съезда с МСД на федеральную трассу. Кроме того, уже закончен монтаж плиты пролетного строения на мосту через реку Битца.

В свою очередь руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что идут работы устройству барьерных ограждений на эстакаде, мосту и подходах. Кроме того, ведутся работы по отсыпке насыпей на подходах к эстакадам и переустройству инженерных коммуникаций.

Так, реализация объекта улучшит транспортную доступность двух округов Москвы – Южного и Юго-Западного. Рафик Загрутдинов подчеркнул, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина в последние годы идет активное развитие транспортного каркаса, а Московский скоростной диаметр является его важнейшим элементом.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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