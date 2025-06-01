СМИ: В Венесуэле арестовали главу российско-венесуэльской торговой палаты

В Венесуэле арестовали президента российско-венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко и «группу казаков». Об этом сообщают издания «Infobae» и «Newsweek Argentina».

По данным источника, главное управление военной контрразведки Венесуэлы задержало Фроленко еще 15 мая. В его доме в районе Сан-Бернардино в Каракасе провели обыск.

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Издания писали, что задержание главы палаты может быть связано с его участием 8 мая в церемонии открытия памятника Неизвестному солдату, посвященной 80-летию Победы. Согласно информации СМИ, это мероприятие было организовано местной вооруженной группировкой «La Piedrita».

Также сообщалось, что деятельность Фроленко вызывала недовольство у посла России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
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