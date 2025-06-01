СМИ: В Венесуэле арестовали главу российско-венесуэльской торговой палаты

Издания писали, что задержание главы палаты может быть связано с его участием 8 мая в церемонии открытия памятника Неизвестному солдату, посвященной 80-летию Победы. Согласно информации СМИ, это мероприятие было организовано местной вооруженной группировкой «La Piedrita».

Также сообщалось, что деятельность Фроленко вызывала недовольство у посла России в Венесуэле Сергея Мелик-Багдасарова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».