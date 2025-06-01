С 1 июня в Москве изменились тарифы на проезд в городском транспорте
С 1 июня 2025 года в Москве изменились тарифы на проезд в городском транспорте, а также цены на эвакуацию автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.
Так, стоимость одной поездки по билету «Кошелек» на карте «Тройка» на метро, МЦД, МЦК в городе увеличилась до 67 рублей, в пригороде — до 90 рублей. При этом биометрия остается самым выгодным способом оплаты проезда, так как его стоимость в таком случае составляет 63 рубля.
В департаменте добавили, что цены на поездки по другим билетам по тарифу «Кошелек», «Единый» с лимитом и при оплате банковской картой увеличились на четыре-шесть рублей. Стоимость проездных билетов без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней остается одной из самых низких среди крупных российских городов.
К тому же с воскресенья в Москве изменилась стоимость перемещения и хранения транспортных средств. Но она все еще остается ниже фактических затрат города на эвакуацию. Также на два рубля (с пяти до семи рублей за участок) проиндексировали стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в критически загруженные часы.
Он там остается бесплатным 70% времени суток в будни, в выходные и праздники. При этом стоимость транзитного проезда не изменилась, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru