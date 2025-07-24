«Дружба с начальником — вещь довольно нереальная. Дружить с человеком, от которого зависишь по службе, очень мало кому удается, это требует очень больших усилий, причем от обоих, если есть искренний порыв к этому и у начальника, и у подчиненного. Все равно служебные отношения не являются аналогом дружеских, рано или поздно они вступают в противоречия. Допустим, начальник вынужден потребовать от подчиненного отставить в сторону личные интересы и поработать на компанию, выполнить его указания, когда сам работник делать это по тем или иным причинам не хочет. В данном случае возникает противоречие, потому что дружеские отношения — это равноправные отношения, где у каждого есть равное право оспорить что-то или не выполнить какую-то просьбу, по-своему выполнить какую-то задачу. Оба осознают, что их отношения не такие равноправные, как они, возможно, думали. Из-за этого не получается и настоящей дружбы», — сказал Рощин.

Собеседник НСН посоветовал руководителям не сокращать дистанцию с сотрудниками.

«Лучше не очень сильно сближаться с сотрудниками и отдавать отчет, что реальной дружбы в такого типа отношениях не получится, потому что сама природа этих отношений противоречит идее дружбы. Рано или поздно возникнут противоречия между дружбой и интересами компании. Умные начальники не претендуют на то, чтобы стать друзьями для своих подчиненных. Хотя, конечно, некоторые начальники считают, что это необходимо и полезно: дескать, если есть дружба, то подчиненные с большим энтузиазмом станут выполнять указания. В реальности на первом этапе, может, так и получится, но в какой-то момент возникнет ощущение обиды, когда начальник поведет себя не как друг, например, не выдаст премию из фонда компании, потому что это противоречит принципам фирмы. В этом случае друг-подчиненный станет работать спустя рукава», — подытожил он.

Ранее Рощин заявил, что современные россияне не знают, чем заняться в долгом отпуске, так как ценность развлечений падает, а человек начинает чувствовать себя бесполезным.

