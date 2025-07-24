Психолог предупредил о последствиях дружбы между начальством и подчиненным
Некоторые начальники пытаются подружиться с подчиненными, не понимая, что со временем могут начаться обиды, например, из-за невыплаченной премии, сказал НСН Алексей Рощин.
Поддерживать дружбу между начальником и подчиненным почти никому не удается, поскольку в этом случае не получается выстроить равноправные отношения, так как начальник вынужден требовать от своего друга выполнять рабочие задачи. Об этом НСН заявил социальный психолог Алексей Рощин.
Каждый шестой россиянин перестанет дружить с коллегой, если он станет руководителем, следует из опроса SuperJob. В ситуации, когда начальником становится сослуживец, с которым были теплые отношения, двое из трех россиян (64%) полагают, что дружбу можно сохранить. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин (67% против 60% соответственно). В целом 42% опрошенных считают, что дружба с руководителем помогает рабочему процессу, а 35% — что мешает. Рощин назвал почти невозможной дружбу между начальником и подчиненным.
«Дружба с начальником — вещь довольно нереальная. Дружить с человеком, от которого зависишь по службе, очень мало кому удается, это требует очень больших усилий, причем от обоих, если есть искренний порыв к этому и у начальника, и у подчиненного. Все равно служебные отношения не являются аналогом дружеских, рано или поздно они вступают в противоречия. Допустим, начальник вынужден потребовать от подчиненного отставить в сторону личные интересы и поработать на компанию, выполнить его указания, когда сам работник делать это по тем или иным причинам не хочет. В данном случае возникает противоречие, потому что дружеские отношения — это равноправные отношения, где у каждого есть равное право оспорить что-то или не выполнить какую-то просьбу, по-своему выполнить какую-то задачу. Оба осознают, что их отношения не такие равноправные, как они, возможно, думали. Из-за этого не получается и настоящей дружбы», — сказал Рощин.
Собеседник НСН посоветовал руководителям не сокращать дистанцию с сотрудниками.
«Лучше не очень сильно сближаться с сотрудниками и отдавать отчет, что реальной дружбы в такого типа отношениях не получится, потому что сама природа этих отношений противоречит идее дружбы. Рано или поздно возникнут противоречия между дружбой и интересами компании. Умные начальники не претендуют на то, чтобы стать друзьями для своих подчиненных. Хотя, конечно, некоторые начальники считают, что это необходимо и полезно: дескать, если есть дружба, то подчиненные с большим энтузиазмом станут выполнять указания. В реальности на первом этапе, может, так и получится, но в какой-то момент возникнет ощущение обиды, когда начальник поведет себя не как друг, например, не выдаст премию из фонда компании, потому что это противоречит принципам фирмы. В этом случае друг-подчиненный станет работать спустя рукава», — подытожил он.
Ранее Рощин заявил, что современные россияне не знают, чем заняться в долгом отпуске, так как ценность развлечений падает, а человек начинает чувствовать себя бесполезным.
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