«Это означает, что большинство людей не умеют отдыхать. Нет культуры проведения досуга, отдыха полноценного. Люди чаще всего не понимают, что делать в свободное время, когда они не работают. Многие в отпуске сначала отсыпаются без будильника, а потом осознают, что им нечего делать. Нет увлечений у наших людей, нет хобби… Чтение книг тоже не увлекает сегодня, этот вариант досуга не очень популярен. Многие выбирают компьютерные игры, но это немного настораживает взрослое поколение, они себе сами это запрещают. В итоге получается, что делать нечего», - объяснил он.

По словам психолога, на работе может быть скучно, но россияне не считают это время бесполезным, так как есть отдача.

«На работе люди видят пользу, им за это платят деньги. Они могут там ничего не делать, они просто не считают, что это что-то бесполезное. Главная особенность современного россиянина – страшной силы прагматизм. Для них важно приносить пользу. Именно поэтому любые досуговые мероприятия людей не очень увлекают, в этом нет практической пользы. Многие даже предпочитают выйти на вторую работу, развлечения им не нужны. Люди сами себя ругают, если много отдыхают. На работе россияне чувствуют себя нужными. При этом на работе может быть скучно, однообразно, но на работе есть отдача», - добавил собеседник НСН.

Уезжать из офиса прямиком в отпуск и на экскурсии вредно для психики, необходим «спокойный» период, заявил НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

