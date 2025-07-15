Почувствуй себя нужным: Почему россияне скучают по работе в отпуске
Социальный психолог Алексей Рощин заявил НСН, что на работе может быть скучно, но россияне не считают это время бесполезным, так как есть отдача.
Современные россияне не знают, чем заняться в долгом отпуске, так как ценность развлечений падает, а человек начинает чувствовать себя бесполезным, сказал в эфире НСН социальный психолог Алексей Рощин.
Каждый пятый россиянин признался, что скучает по своей работе во время отпуска (21%), следует из опроса Superjob. Женщины с грустью вспоминают трудовые будни, находясь на отдыхе, чаще мужчин: 24% против 19% соответственно. Больше всего же скучающих по работе оказалось среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей (24%). Рощин объяснил, почему так происходит.
«Это означает, что большинство людей не умеют отдыхать. Нет культуры проведения досуга, отдыха полноценного. Люди чаще всего не понимают, что делать в свободное время, когда они не работают. Многие в отпуске сначала отсыпаются без будильника, а потом осознают, что им нечего делать. Нет увлечений у наших людей, нет хобби… Чтение книг тоже не увлекает сегодня, этот вариант досуга не очень популярен. Многие выбирают компьютерные игры, но это немного настораживает взрослое поколение, они себе сами это запрещают. В итоге получается, что делать нечего», - объяснил он.
По словам психолога, на работе может быть скучно, но россияне не считают это время бесполезным, так как есть отдача.
«На работе люди видят пользу, им за это платят деньги. Они могут там ничего не делать, они просто не считают, что это что-то бесполезное. Главная особенность современного россиянина – страшной силы прагматизм. Для них важно приносить пользу. Именно поэтому любые досуговые мероприятия людей не очень увлекают, в этом нет практической пользы. Многие даже предпочитают выйти на вторую работу, развлечения им не нужны. Люди сами себя ругают, если много отдыхают. На работе россияне чувствуют себя нужными. При этом на работе может быть скучно, однообразно, но на работе есть отдача», - добавил собеседник НСН.
Уезжать из офиса прямиком в отпуск и на экскурсии вредно для психики, необходим «спокойный» период, заявил НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
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