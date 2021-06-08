Другой приоритет. В Совфеде объяснили, почему пенсии до сих пор не индексированы
Сенатор Валерий Рязанский рассказал, почему бюджетные деньги решили потратить на поддержку семей с детьми, а не на пенсионеров.
В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) направили письмо президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий, которая не проводилась с 2016 года. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уверен, что этот сигнал будет услышан, и инициатива будет реализована, но в какое время - это дело ресурсов. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Мы ожидали, что в послании [президента Федеральному собранию] прозвучит ответ на этот вопрос, но в условиях ограничений по бюджету, а индексация проводится за счет бюджетных ресурсов, был отдан приоритет семьям с детьми. Выбор приоритетов в социальной политике бывает всегда и, учитывая, что нужно выбрать самые болевые точки, демографический фактор, вполне естественно, что президентом выбран такой приоритет», - пояснил сенатор.
По словам Рязанского, все фракции, все члены Совета Федерации однозначно заявляли о необходимости поддержки этого вопроса. Зампред комитета по социальной политике назвал индексацию пенсий вопросом времени и возможностей. При этом он заявил, что рассматривается вариант адресной помощи работающим пенсионерам.
«Если взять группу работающих пенсионеров, то она неоднородна. Достаточно большой процент пенсионеров, для которых нельзя говорить, что зарплата является той частью доходов, без которой жить невозможно. У нас большая часть пенсионеров работает в сфере науки, искусства, с целью управления. Все это говорит, что эта часть пенсионеров работает в силу продолжения служения своей профессии. Поэтому я думаю, что у правительства были предложения адресной индексации, исходя из доходности работающих [пенсионеров]», - предположил член Совфеда.
Рязанский заявил, что понимает недовольство пенсионеров, но в данном случае, исходя из возможностей бюджета, было решено сделать выбор в пользу семей с детьми.
«Все по-своему правы. Но принимать решение в условиях ограничений это всегда тяжело. Это всегда вопрос серьезного и взвешенного выбора. Но он всегда, как правило, за высшим политическим руководством, за президентом. Сейчас наиболее приоритетной, наиболее чувствительной является тема поддержки демографии, тема семей с детьми», - рассказал Рязанский.
Ранее о необходимости индексации пенсий для работающих пенсионеров Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков.
«Есть такие простые человеческие слова – справедливость и обида. Многие мои знакомые продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Говорят: просто по-человечески обидно – всю жизнь пахал, а мне какие-то копейки не проиндексировали. Конечно, это безобразие, что работающим пенсионерам не индексируются пенсии. На индексацию требуются не такие уж большие деньги в масштабах государства, если поскрести по сусекам - можно найти», - объяснил Широков.
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