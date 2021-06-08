Другой приоритет. В Совфеде объяснили, почему пенсии до сих пор не индексированы

По словам Рязанского, все фракции, все члены Совета Федерации однозначно заявляли о необходимости поддержки этого вопроса. Зампред комитета по социальной политике назвал индексацию пенсий вопросом времени и возможностей. При этом он заявил, что рассматривается вариант адресной помощи работающим пенсионерам.

«Если взять группу работающих пенсионеров, то она неоднородна. Достаточно большой процент пенсионеров, для которых нельзя говорить, что зарплата является той частью доходов, без которой жить невозможно. У нас большая часть пенсионеров работает в сфере науки, искусства, с целью управления. Все это говорит, что эта часть пенсионеров работает в силу продолжения служения своей профессии. Поэтому я думаю, что у правительства были предложения адресной индексации, исходя из доходности работающих [пенсионеров]», - предположил член Совфеда.

Рязанский заявил, что понимает недовольство пенсионеров, но в данном случае, исходя из возможностей бюджета, было решено сделать выбор в пользу семей с детьми.

«Все по-своему правы. Но принимать решение в условиях ограничений это всегда тяжело. Это всегда вопрос серьезного и взвешенного выбора. Но он всегда, как правило, за высшим политическим руководством, за президентом. Сейчас наиболее приоритетной, наиболее чувствительной является тема поддержки демографии, тема семей с детьми», - рассказал Рязанский.