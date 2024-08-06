В России создали нейросеть для диагностики стресса
Нейросеть, предназначенная для определения стресса у человека, была создана специалистами Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Об этом сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что в своей работе нейросеть учитывает данные о работе сердца и об изменении электрических свойств кожи.
В «ЛЭТИ» пояснили, что при стрессе у человека увеличивается частота сердечных сокращений, а также может наблюдаться повышенное потоотделение и усиливается электрическая активность кожи. И эти физиологические сигналы помогают в диагностике.
«За счёт объединения этих двух данных нам удалось повысить точность диагностики стресса у людей до 99,6%», - заключил доцент кафедры математического обеспечения и применения электронных вычислительных машин вуза Антон Филатов.
Ранее сервис SuperJob выяснил, что нейросети помогают учиться 43% московских студентов, юноши используют их чаще девушек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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