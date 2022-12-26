«Развивают экономику»: В Армении объяснили выгоду от приезда сотни тысяч россиян
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян рассказал НСН, что некоторые россияне устраиваются на работу в местные IT-компании.
Десятки тысяч россиян с февраля этого года обустраивают свою жизнь в Армении, что позитивно влияет на экономику страны, заявил в эфире НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
Накануне армянский министр экономики Ваан Керобян заявил, что армянские власти должны сделать, все, чтобы переехавшие и работающие в Армении россияне оставались в республике как можно дольше. Искандарян объяснил такую позицию властей.
«С февраля через Армению прошли сотни тысяч людей. До сотни тысяч людей – это те, которые здесь осели, это десятки тысяч, они сняли квартиры, зарегистрировались где-то, какие-то документы получили, завели банковские счета. Среди них довольно много айтишников, людей, которым все равно где жить. Это большая часть людей, но не только они, можно увидеть, что люди работают. Я, например, встречал официантов из России, доставщики пищи, водители. Обычно это молодые люди», - рассказал Искандарян.
По его словам, не все приезжие платят налоги в местный бюджет, но все снимают квартиры, покупают товары, ходят в рестораны и на мероприятия, что выгодно экономике Армении.
«Что касается выгоды, некоторые из них устраиваются в армянские предприятия, в Армении тоже довольно развита IT-сфера. Такие люди платят здесь налоги, участвуют в экономике. Другие, которые платят налоги не здесь, они все равно снимают квартиры, покупают товары, ходят в рестораны, открывают здесь банковские счета. Они развивают какие-то области, появились кафе, в которые ходят в основном россияне, какие-то мероприятия проходят, детские сады открываются. Для комфортной жизни государство должно предпринимать какие-то шаги в сфере законодательства. Это касается всех иностранцев», - добавил собеседник НСН.
Ранее глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в беседе с «Ведомостями» заявил, что власти РФ могут разработать меры, которые сделают «менее комфортным» нахождение за границей для россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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