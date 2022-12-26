«Развивают экономику»: В Армении объяснили выгоду от приезда сотни тысяч россиян

Десятки тысяч россиян с февраля этого года обустраивают свою жизнь в Армении, что позитивно влияет на экономику страны, заявил в эфире НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Накануне армянский министр экономики Ваан Керобян заявил, что армянские власти должны сделать, все, чтобы переехавшие и работающие в Армении россияне оставались в республике как можно дольше. Искандарян объяснил такую позицию властей.

«С февраля через Армению прошли сотни тысяч людей. До сотни тысяч людей – это те, которые здесь осели, это десятки тысяч, они сняли квартиры, зарегистрировались где-то, какие-то документы получили, завели банковские счета. Среди них довольно много айтишников, людей, которым все равно где жить. Это большая часть людей, но не только они, можно увидеть, что люди работают. Я, например, встречал официантов из России, доставщики пищи, водители. Обычно это молодые люди», - рассказал Искандарян.